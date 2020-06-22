عشية نشر كتابه.. سر الزيارة الغامضة لمستشار ترامب إلى قطر

فجر السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا، بول أنتوني جوسار، ضجة مدوية بشأن كتاب مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، جون بولتون، الذي من المقرر أن ينشر قريبًا ويفضح فيه سياسات الرئيس دونالد ترامب، إذ كشف السيناتور عن زيارة سرية لصاحب الكتاب إلى قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، فيما كشفت التعليقات على تغريدات جوسار الصورة الذهنية عن قطر بين أبناء الشعب الأمريكي الذي يرى أنها دولة راعية للإرهاب.

وكان رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بول أنتونى جوسار، أشار في تغريدة على "تويتر" يوم السبت، إلى "زيارة سرية" سابقة لبولتون إلى قطر، جرى توثيقها بالفيديو، لتوسّع دائرة الثرثرة على مواقع التواصل بشأن الطرفين.

وكتب جوسار "هل اكتشفنا سبب وجود جون بولتون في قطر؟ إنه بولتون (وكتابه).. بولتون أولًا وأمريكا أخيرًا"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وجاءت المشاركات الكثيفة على تغريدة السيناتور جوسار، أقرب لتوثيق صورة ذهنية لقطر، تختلط فيها القناعات بأنها مرتبطة بالجماعات المتشددة، وتوظيف المال والإعلام في خدمة التطرف، وفي شراكتها بذلك مع إيران وتركيا.

وأتبع جوسار، تغريدته الجديدة عن العلاقة التي يراها مريبة بين قطر وبولتون، برابط تغريدته السابقة في 28 فبراير الماضي، عنوانها "ألم نعرف حتى الآن، لماذا سافر جون بولتون سرًا إلى قطر الأسبوع الماضي؟".

وتناول في التغريدة المذكورة "الزيارة السرية"، التي جرى توثيقها بفيديو يبدو فيه بولتون، يسير في شارع بالعاصمة القطرية، دون أن يُعرف من الذي قام بالتصوير.

لكن التغريدة استقطبت مشاركات تنطق بالإحساس العام تجاه قطر، في جزء من الرأي العام الأمريكي، حيث استعاد أصحابها بعض ما نشر خلال السنوات الماضية من تفاصيل بهذا الخصوص.

وكانت مجلة "بوليتكو" الأمريكية نشرت توثيقًا لدى وزارة العدل، من طرف شركة "بلمبتون وديبيفواز" للاستشارات والعلاقات العامة، تعترف أن موظفيها عندما كانوا في الدوحة ضمن عقد للترويج لدولة قطر، التقوا جون بولتون هناك، أثناء شغله لمنصب مستشار الأمن القومي، قبل مغادرته فى رحلة إلى الشرق الأوسط.

وأثارت تغريدة جوسار، موجة من ردود الأفعال داخل الولايات المتحدة وخارجها، تضمّن بعضها تعليقات ساخرة مثل "قطر ليست مكانًا لرحلة تنزه، ذهب للترويج لكتابه، للتآمر على شيء، لهذا السبب طرده ترامب، ربما ذهب لقطر لتدخين الـ هوكا".

كما جاء في ردود أخرى "لعله ذهب إلى قطر ليبحث عن حرب منفصلة تخصه، القطريون الذين لديهم قاعدة العديد يحبون جدًا سياسة أمريكا، عندما كانت تقوم على الحروب المستمرة، ربما ليقدم طلبًا للحصول على الجنسية القطرية، أو جمع المال، أو بشأن صفقة سلاح".

وعلق أحدهم قائلًا "أنا سعيد لأن كل هؤلاء الناس تتم مراقبتهم"، وفي تعليق آخر "ربما سيكون كتاب بولتون التالي عن جاريد وعائلة كوشنر". (إشارة إلى الدور الذي كانت لعبته الاستثمارات القطرية من خلال رئيس وزرائها السابق، الشيخ حمد بن جبر، لإنقاذ شركة لآل كوشنر، وذلك بهدف التملق له وكسب تأييده).

ويصدر يوم غد الثلاثاء، كتاب "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض" لجون بولتون، والذي نشرت الصحافة الأمريكية مقتطفات منها في الأيام الماضية، وأثارت ردود فعل لم يكن يتوقعها المستشار السابق لترامب، الذي وجد نفسه كما تقول مجلة "فورين آفيرز": "موضع سخط شديد من طرف الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بسبب مآخذ عليه، وصلت حد اتهام وزير الخارجية، مايك بومبيو، له بالخيانة".