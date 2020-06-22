خبير اقتصادي يكشف تفاصيل موازنة 20-21: تاريخية في ظروف استثنائية

وصف الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة موازنة 20-21 بأنها "موازنة تاريخية في ظروف استثنائية".

وقال العمدة خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الاقتصاد المصري يتوسع وينمو، مشيرًا إلى أن الموازنة تزيد في كل عام عن العام السابق له.

وقرأ العمدة بعض الأرقام من موازنة مصر، مشيرًا أن الإنفاق العام بلغ 1713 مليار جنيه بينما بلغت الإيرادات 1288 مليارا، وأن العجز وصل لـ425 مليار جنيه.

وأشار العمدة إلى أن العجز في موازنة العام الجديد أقل من موازنة العام الجاري، والذي بلغ 440 مليار جنيه، وأن العجز انخفض من 7.9% إلى 6.2%، مشيرًا إلى أن خدمة الدين العام بلغت في الموازنة الجديدة 566 مليار جنيه وهي أقل من المخصص للعام الجاري بـ 4 مليار جنيه.

وأوضح العمدة أن الاستثمارات الحكومية زادت من 211 مليار لـ280 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الاستثمارات الحكومية تعتبر استثمارا في البنية التحتية وتقضي على الركود الاقتصادي، مشيدًا بزيادة مخصصات الصحة والمهن الطبية لافتًا إلى أن معدل النمو لعام 2019-2020 سيتراوح ما بين 2 و3.5%.