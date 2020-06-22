خبير: علاج كورونا "نفسي" في المقام الأول

قال الدكتور هاني سامح، الخبير الدوائي، إنّه لا يوجد أي عقار لعلاج فيروس كورونا أو للوقاية منها، وما يحدث حاليا دراسات وأبحاث أغلبها لم يثبت إفادتها أو مواجهتها للفيروس: "المريض بيحاول يتعلق بأي أمل حتى لو غير جدي، والعلاج مقامه الأول الحالة النفسية الجيدة".

وأضاف سامح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "TEN"، أنّ الدولة بذلت جهدا كبيرا لتوفير العقاقير في الصيدليات، بعد تكالب عدد من المواطنين على شراء العقاقير خشية الإصابة بالفيروس، موضحا أنّ "الشنطة الدوائية" التي وفرتها وزارة الصحة توزع على المواطنين مجانا بالأماكن المحدده للوزارة.

وأكد أنّ منظمة الصحة العالمية أكدت مؤخرا عدم وجود أي عقار يعمل على تنشيط الجهاز المناعي للشخص، حتى لا يصاب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ هيئة الأدوية أكدت ضخ عدد كبير من العقاقير التي عانت من نقص في الأسواق المصرية، عبر 250 مصنعا لإنتاج الدواء في مصر.