البيانات المطلوبة لاستمارة "نورت بلدك" للعمالة العائدة من الخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، طرح استمارة "نورت بلدك" على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، بهدف دمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الرابط المتاح ملء الاستمارة من خلاله والبيانات المطلوبة لها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

رابط اسثمارة "نورت بلدك"

يمكنك ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.

البيانات المطلوبة لملء اسثتمارة "نورت بلدك"

ـ الاسم، السن، المؤهل.

ـ عدد أفراد الأسرة المصاحبين.

ـ رقم جواز السفر.

ـ العنوان، والمحافظة.

ـ المحافظة المقيم بها فعليا.

ـ دولة الإقامة.

ـ المهنة.

ـ تعديد موقفه من العمل سواء كان يعمل حاليا، أو تم إنهاء التعاقد.

ـ آخر وظيفة تم الالتحاق بها والجهة.

ـ تسجيل رقم هاتف للتواصل.

ـ تاريخ العودة، وكتابة الملاحظات.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والتخطيط حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.