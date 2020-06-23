"الأعلى للجامعات" يحدد مصير طلاب السنوات النهائية.. اليوم

يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه، اليوم، مصير امتحانات السنوات النهائية بالجامعات، وإجراء الامتحانات تحريرياً أو إلكترونياً، وفقاً لإمكانيات كل جامعة، وسط حالة من الترقب والقلق لدى الطلاب، بعد أن ترددت شائعات عن تأجيل الامتحانات، أو استبدالها بدراسات بحثية، واعتماد نتيجة التيرم الأول.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء الامتحانات، مشيرين إلى أن صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، أولوية لدى الدولة، موضحين أنه سيتم تخصيص عدد من مبانى المدن الجامعية غير المستخدمة فى العزل، لإقامة الطلاب المغتربين، أثناء فترة الامتحانات، مع تطبيق جميع الإجراءات التى تحقق سلامتهم. وأعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، غلق باب قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية الحديثة فى المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة بالأميرية، والفيوم، وأسيوط، وأبوغالب، للعام الدراسى الجديد 2020 - 2021، الخميس المقبل.

أمين "تطوير التعليم": التقدم للمجمعات التكنولوجية شهد إقبالاً كثيفاً من حملة الإعدادية

وقال الدكتور أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن التقدم للمجمعات التكنولوجية شهد هذا العام إقبالاً كثيفاً من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمجمعات، وتقدم للتسجيل إلكترونياً حتى اليوم 1520 طالباً من حملة الشهادة الإعدادية.

وأضاف فى البيان الصحفى الصادر عن الصندوق أمس، أن أعداد المتقدمين فى الأسبوع الأول جاءت كالتالى، 983 تقدموا للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع الأميرية التعليمى التكنولوجى المتكامل، و80 طالباً تقدموا للالتحاق بالمدرسة الثانوية المهنية بمجمع «دمو» فى الفيوم، و94 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع «دمو» فى الفيوم، و235 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع أسيوط، و128 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع أبوغالب.