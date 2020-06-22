للقائمة والفردي.. البرلمان يحسم الدوائر الانتخابية لـ"مجلس الشيوخ"

حسم قانون مجلس الشيوخ الجديد، الذي وافق عليه البرلمان في جلساته الأسبوع الماضي، تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك وفقا للقانون المقدم من الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضوا، والذي يتضمن 200 مقعدا، تجمع بين نظامي القائمة والفردي.

وتقسم دوائر القائمة ذات الـ"100"، بواقع 4 دوائر على مستوى الجمهورية، وتقسيم المقاعد يتم بواقع قائمتين بواقع 35 مقعدا لكلا منهما، وقائمتين بواقع 15 مقعدا لكلا منهما.

وتشمل الدائرة الأولى للقائمة:

قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم (قطاع شرق الدلتا)، والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة، مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين، غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة، في أوراق الترشح.

وتقسم دوائر الفردى بنحو 100 مقعد على مستوى 27 محافظة، ويتم توزيعها وفقا للوزن النسبي لكل محافظة.

يٌشكل مجلس الشيوخ، حسب القانون من 300 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمةالمادة (2)يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعداً بالنظام الفردى، و(100) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وتنص المادة 250 من الدستور على تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.