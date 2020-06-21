محافظ بورسعيد يتفقد الإجراءات الاحترازية بلجان الثانوية العامة

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، والثانوية العسكرية فى أولى أيام امتحانات العامة، وذلك لمتابعة انتظام سير الإمتحانات فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار الفيروس المستجد.

وناشد محافظ بورسعيد جميع أولياء أمور طلاب الثانوى العام بعدم التوجه مع الطلاب للجان خلال امتحانات الثانوى العام، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، ومنعا لانتشار العدوى، نتيجة التزاحم والتكدس، مؤكدا أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوى العام فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها الدولة لأول مرة.

وأكد محافظ بورسعيد أن بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة ببورسعيد تم اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوى العام، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب مع التأكيد على أن الطالب الذى تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثانى بنفس امتيازات أداء الامتحان فى الدور الأول، لافتا لضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوى العام بسلام وأمان لجميع الطلاب، موضحا متابعته المستمرة فى هذا الشأن.