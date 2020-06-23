اللجنة العلمية لعلاج كورونا: نستهدف تسجيل صفر إصابات منتصف سبتمبر

قال الدكتور أحمد شوقي أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لعلاج فيروس كورونا، إن نتائج الهيدروكسي كلوروكين جيدة للغاية، في علاج مصابي فيروس كورونا، ولا نحتاج لعلاج جديد، ولكن كمسؤولين عن علاج المرضى، لابد من علاج متخصص لعلاج فيروس كورونا، ووجود علاج متخصص بالفيروس، سيتم القضاء على الفيروس.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن طبيا صعب التوقع بالذروة، وقوة المرض بالنسبة لفيروس كورونا، ولا يجوز تطبيق معايير دولة على دولة أخرى في هذا الأمر، ولانستطيع التحدث عن الذروة إلا بعد الوصول للذروة وتخطيها.

وتابع شوقي: أن مصر تسجل أرقام عالية الآن، وليست متوسطة من إصابات فيروس كورونا، "لسة قدامنا شوية وخايف متطولش لمنتصف سبتمبر، وأتمنى انتهاء هذه الموجة قبل دخول الشتاء المقبل، لأن دخول الشتاء بهذه الأعداد، يؤهلنا للموجة الثانية في بداية الشتاء المقبل، خصوصا في حال عدم الوصول لمصل فعال، "عاوز أبدأ الحالة صفر في منتصف سبتمبر، وهو التحدي الأقوى، ولو دخل الشتاء العام المقبل، لن يكون هناك رفاهية، خصوصا أن الأمراض الفيروسية الشتاء يكون بيئة خصبة لها".

واستكمل شوقي، أن فيروس كورونا مرض زمني، يتدخل فيه الطبيب بالحالة في وقت معين، ومرض متوقف على الوقاية والاجراءات الاحترازية، والحرص على عدم حدوث مضاعفات للمريض، ومطلوب هذه الفترة انتهاء الإصابات وتعافي المصابين قبل منتصف شهر سبتمبر".