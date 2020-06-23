أحد قيادات القبائل الليبية: أفضال مصر على دولتنا كثيرة منذ الاحتلال

قال الشيخ صالح أبو خريص، أحد قيادات القبائل الليبية، إن العلاقات الليبية المصرية ليست حديثة، فدائمًا كان الشعب المصري مساند لليبيين في كفاحه المرير من الاحتلال العثماني حتى اليوم، موضحًا أنه عندما كانت ليبيا محتلة من العثمانيين والأتراك، وصار فيها الكثير من الحروب، تم إجلاء الكثير من القبائل حينها ولم تجد إلا مصر.

وأضاف "أبو خريص"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، أنه عندما سُلمت ليبيا من الأتراك إلى الإيطاليين مقابل أحدى الجزر، كانت هناك مقاومة شعبية في ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي، ودعمت مصر الشعب الليبي، بالتموين والذخائر، كما أن بعض المجاهدين جاءوا من مصر لصد العدوان الإيطالي على ليبيا.

وأوضح أنه لا أحد ينسى أن مصر كانت سباقة في مد ليبيا بكل ما تحتاجه أثناء فترة الاحتلال الإيطالي، "كان لا يوجد لدينا دولة وكنا مستعمرين فكان القضاة وأساتذة القانون، الاقتصاد كانوا مصريين والتعليم ومحو الأمية، والمعمار كان على يد مصريين بالإضافة إلى أن 35% من الأسر الليبية من أم مصرية، فليبيا هي جزء من مصر والعكس، وهذا امتداد طويل جدا".

وأشار إلى أنه يجب على الليبيين والمصريين، معرفة معنى "سيدي براني"، فذكر أنه شيخ صوفي ليبي الأصل تابع للحركة السنوسية، وهو من عمل زاوية براني لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم والذي تبنت جمع الذخائر والتموين وكل مستلزمات الجهاد طيلة العشرين سنة لمد المجاهدين في ليبيا، بالإضافة إلى أنه بعد الاحتلال الإيطالي اجتمع الليبيين الموجودين في مصر وكونوا جيش سموه جيش تحرير ليبيا وكان نواة القوات المسلحة العربية الليبية الموجودة الآن.

وتابع: "عندما تأسس جيش التحرير الليبي بتمويل ودعم وقادات وتدريب من مصر سنة 1940 وهذا الجيش هو الذي حرر ليبيا وخلصها من المستعمر، وبعد ذلك قامت الثورة في ليبيا وكانت في الموعد لرد الكفاء للشعب المصري ولدولة مصر فطردت القواعد الإنجليزية والأمريكية التي كانت جازمة في ضهر مصر".