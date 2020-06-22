"تعاني تليف في الرئتين".. مصادر طبية تكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

كشفت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية عن أن حالة الفنانة رجاء الجداوي حرجة ومازالت تعاني من مشاكل التنفس ولا يمكن الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأوكسجين في الدم من غير الجهاز 55، موضحة أن الجهاز يعوض النسبة الطبيعية والتى تصل 85 لكي تتنفس بشكل عادي ودون توقف للرئتين.

وأشارت المصادر الطبية أن المسحات التى تم عملها للفنانة رجاء الجداوى إيجابية لفيروس كورونا، وأن المسحات لا تهم في الوقت الحالة نتيجة دخولها فى مشكلة أخرى وهى تليف الرئتين، وأن حقنها ببلازما المتعافين كان من الممكن أن يعطى نتيجة جيدة إلا أن المشكلة تعقدت بظهور أزمة التنفس.

وتابعت المصادر، أن الحالة الصحية كما هي ولم تتغير كثيرا منذ نقلها من غرفة العناية العادية إلى غرفة العناية المركزة ووصلت مدة بقائها بالعناية المركزة 21 يوما، حيث تم وضعها فى البداية على جهاز سباب حتى تأخرت الحالة فتم وضعها على الجهاز الإختراقى أو الحنجري.

ومر على وجود الفنانة رجاء الجداوى بمستشفى عزل أبوخليفة 30 يومًا، قضت منها 21 فى العناية المركزة و9 في العناية العادية.

ومنذ أول يونيو الجاري، نُقلت "الجداوي" للعناية المركزة بالدور الأول من المستشفى، بعد تعرضها لبعض الأعراض الشديدة، ومنها ارتفاع شديد فى درجة الحرارة وآلام في الصدر وضيق فى التنفس، ووُضعت على جهاز تنفس صناعي لنقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف.