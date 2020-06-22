إزالة فورية لـ 1326 تعدٍ وبناء مخالف في حملات استرداد الدولة بالغربية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن.

أوضح د. طارق رحمي محافظ الغربية، أن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي وحتى اليوم بلغ 1326 حالة تعدٍ متنوعة سواء علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وقال محافظ الغربية، أنه تم إزالة 556 حالة تعدٍ علي أراضي زراعية علي مساحة 27 فدان و 7 قيراط و 14 سهم، كما تم إزالة 525 بناء مخالف علي مساحة 67 ألف متر و 863 مترًا مربعا ، بإلاضافة الي استرداد 12 ألف و 850.5 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 235 تعدٍ.

وأضاف د. طارق رحمي ، أن الحملات المكبرة أسفرت كذلك عن تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة ، شملت 4 قرارات إزالة لتعديات علي أراضي زراعية علي مساحة 2 قيراط و 20 سهم بمركز طنطا وسمنود ، و 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 339 مترا بحي أول المحلة الكبرى ومركز زفتي.