محافظ الغربية يفتتح وحدة بيطرية في زفتى

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم الخميس، الإدارة البيطرية بزفتى، بحضور الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، والنائب أحمد يحيى عضو مجلس النواب.

وأوضح محافظ الغربية، أن هذه الإدارة مكونة من طابقين الأول بمساحة 110 متر والثاني بمساحة 108 متر، وتضم 10 أقسام منها الوقاية والرعاية والعلاج والصحة العامة والأمراض المشتركة والمجازر والتفتيش على اللحوم.

وقال نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا، إن الإدارة جرى إنشاؤها بالجهود الذاتية من إحدى الموسسات الخيرية، بالمشاركة مع مديرية الطب البيطري بالغربية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري، أن الإدارة تضم 12 وحدة بيطرية تستوعب 58 ألف حيوان، ويتبعها مجزرين بزفتى وسنباط، بجانب مجزر نصف آلي خاص بالدواجن والطيور.

وأضاف، أن هناك 8 مراكز للتلقيح الصناعي تابعة للإدارة على مستوى مراكز المحافظة للتحسين الوراثي، إضافة إلى وجود وحدة للموجات الصوتية للتشخيص الدقيق للأمراض التناسلية وتشخيص الحمل.