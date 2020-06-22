مجلس أعيان وقبائل ليبيا: نواجه احتلالا تركيا.. ونتعشم في السيسي

قال الدكتور محمد المصباحي رئيس ديوان مجلس أعيان وقبائل ليبيا، إن بلاده تشهد حالة احتلال في الفترة الحالية، مشددًا على أن هذا الأمر لا يمكن أن يفسر على أنه خلاف بين الليبيين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "نحن الآن أمام همج جاؤوا من قطر وتركيا، وأرادا تنفيذ المخطط الصهيوني لهذه المهمة".

وتابع: "نحن في ليبيا من بعد 2011 تكالبت علينا الأطماع، واُستخدمت أدوات منذ بداية مشروع التخريب العربي، وكانت مصر قريبة منا خاصة بعد ثورة 30 يونيو، عادت مصر التي يريدها أهلها".

وواصل: "خرجت الجموع عند الشوارع لتعلن انتهاء هذا التنظيم الذي عانت منه مصر منذ 80 سنة، ويراد بهذه الجماعة أن تتمكن من خير وثروات ليبيا وباقي المنطقة".

وأردف: "ما تقوم به القوات المسلحة الليبية العربية هو محاربة هذا التنظيم نيابة عن العالم أجمع، وتعشمنا في الرئيس السيسي، وهذا المجلس أخذ على عاتقه مبادئ عدة، مثل تفويض القوات المسلحة الليبية للقضاء على الإرهاب، واعتبار أن الإخوان جماعة إرهابية لا يمكن التفاوض معها، وكذلك اعتبار مخرجات الصخيرات وما نتج عنها غير معترف بها".