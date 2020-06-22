خالد أبو بكر: أتوقع قرارات بإعادة فتح أنشطة كثيرة غدا

طالب خالد أبو بكر، الحكومة بإعادة النظر في أوضاع العاملين بالأنشطة الترفيهية، ومناقشة موعد عودتهم في ظل إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، من خلال خطة واضحة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الناس دي بيوتها وقفت، وغدًا اجتماع هام، وأتوقع قرارات بإعادة فتح المجال لأنشطة كثيرة جدًا في الدولة".

واتخذت الدولة المصرية، عدة قرارات خلال الفترة الماضية، بإعادة مختلف أنشطة الحياة بالتدريج، مثل عودة السياحة في 3 محافظات بداية من أول يوليو المقبل، إضافة إلى منح الضوء الأخضر لاستئناف بطولة الدوري العام.