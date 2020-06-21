خالد أبو بكر لطلاب الثانوية: "أمامكم فرصة ذهبية"

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه من المتوقع أن تكون جميع مواد امتحانات الثانوية العامة هذا العام جيدة، وليست صعبة.

وطمأن خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، طلاب الثانوية العامة، قائلًا: "الدولة كلها معندهاش شغلانة إلا الثانوية العامة.. وأمامكم فرصة ذهبية حيث من المتوقع أن تكون درجاتكم في المواد مرتفعة".

وأشار إلى أنه سيقدم جميع الشكاوى التي تلقاها ببرنامجه إلى وزارة التعليم لتلاشيها في الامتحانات المقبلة، مضيفًا :"أتوقع جولة لوزير التعليم في الفيوم أو بني سويف والمنيا".

وانطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة، نظام قديم، حيث أدى 653 ألفًا 389 طالبًا امتحان اللغة العربية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا ولمدة 3 ساعات، فى 56 ألفا و591 لجنة سير فرعية، بنظام البوكليت - دمج ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة معًا، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.