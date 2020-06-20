خالد أبو بكر عن تصريحات السيسي حول الوضع الليبي: خطاب تاريخي

علق خالد أبو بكر، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية، موضحًا أن حديث وخطاب الرئيس تاريخي، وتضمن رسائل قوية وصريحة وواضحة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إن خطاب اليوم، لا بد أن يكتب في السياسة العسكرية، مضيفًا أن أهم عبارة قيلت في هذا الخطاب السياسي العسكري هو إعلان متى ستكون الحرب التي ستخوضها مصر.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه: "مضمون خطاب الرئيس أن الحرب ستكون قوية وعنيفة، والرئيس يتحدث على أرض صلبة، وهو يمتلك القوة الجوية والبحرية والبرية.. اللي ذاكر ذاكر من زمان".

وأوضح: "الرئيس السيسى يمثل كل بيت مصري، والعملية محسوبة ومحسومة في الموازين العسكرية، والرئيس سيتحرك حينما يكون هناك خطر على مصر، نحن نحارب تركيا وقطر في ليبيا، ولو سكت الجيش الجيش المصري على التدخلات التركية في ليبيا هنلاقي منصة صواريخهم على الحدود المصرية الليبية".