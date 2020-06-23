وزير الأوقاف: قرار السعودية بشأن الحج سليم من الناحية الصحية والشرعية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العالم يعيش ظرف استثنائي، في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن قرار المملكة العربية السعودية بإقامة مناسك الحج بأعداد محدودة من المقيمين داخل المملكة، وبإجراءات وضوابط صارمة، صحيح من الناحية الصحية والشرعية.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن قرار السعودية، يتفق مع مقصد الشرع في الحفاظ على النفس البشرية، فالعلم أثبت أن الداء الأكبر في هذا الوباء هو التجمعات، ولو تم إقامة الحج كما هو معتاد كل عام، لن يستطيع أحد الحد من التجمعات ومن ثم تزيد الإصابات.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه يدعم القرار لأمرين، أولهما أن النبي عليه السلام علمنا أن ابواب الخير كثيرة وليس في مكان واحد، وفق مراد الله والميسر لك، كما أن من أتى بالميسور سقط عنه المعسور، داعيا كل من كان ينوى الحج هذا العام التصدق بنفقة الحج لعلاج المرضى ومساعدة المحتاجين.

وأكد جمعة، أن الصدقة في أوقات الشدة والأوبئة يضاعف أجرها حيث إن النبي قال داووا مرضاكم بالصدقة، "من كان ينوى الحج عليه بالمبادرة نحو أبواب الخير في تجهيز المستشفيات ومساعدة العمالة غير المنتظمة وشراء الاجهزة الطبية ومساعدة المحتاجين، الدعوة لكل من هو قادر ومستطيع ، الصحة خير من المال والعلم خير من العمل والصدقة خير من الوصية".