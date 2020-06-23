الأزهر: لم نرصد أي مشكلات أو خلل في التدابير الاحترازية أثناء الامتحان

قال الدكتور علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن البداية مبشرة بكل الاتجاهات في أول يومين بامتحانات الشهادة الثانوية، مشيرا إلى التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات، وأن العاملين الذين دخلوا سواء من رؤساء اللجان والعاملين والمراقبين، وقناعاتهم بأداء واجب وطني، وسط ظروف استثنائية تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تنفيذ التعليمات بدقة متناهية، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن هناك 338 لجنة على مستوى الجمهورية، نفذوا الأمر بشكل مرضي، لأقصى درجة ممكنة، موجها الشكر لمديريات الأمن لمتابعتهم الجيدة للمعاهد الأزهرية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي لابد منها، لسلامة أبنائنا ومجتمعنا.

وتابع: لم نرصد أي مشكلات أو خلل في التدابير الاحترازية إطلاقًا، والأمور متاحة للطالب، ونحن في ظروف لا تسمح أن نوصل طالب لمرحلة العصبية، أو لومه على التأخير عن الامتحان قليلاً، وإذا حدث تأخير مرة في المدة المسموحة، وأنه تم عمل امتحانات استثنائية ليس بها أي شكوى، ونالت رضا جميع الطلاب القسم العلمي والأدبي بشكل واضح وملموس.

وأكد، أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وتم الالتزام بها بكل ما تم التصريح به من فضيلة الإمام الأكبر، ووكيل الأزهر، وإلغاء الامتحان الشفوي وضمه على التحريري، مشيرا إلى أنه بالنسبة للكمامات التي يتم توزيعها على الطلاب، تم أخذ تصريح بها من وزارة الصحة، وتم شراؤها من مكان وجهة معتمدة للدولة، والأماكن التي تعترف بها الدولة، وأن الكمامة صالحة للاستعمال ومطابقة المواصفات الصحية، ومنظمة الصحة العالمية.