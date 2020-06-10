بوابات تعقيم وكمامات.. خطة "المعاهد الأزهرية" للتعامل مع لجان الثانوية

كشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية، قائلا إنّهم يطبقون الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة الطلاب وفق المعايير الدولية.

وأوضح أنّهم قرروا أن يصل الطالب قبل موعد الامتحان بساعة ونصف الساعة، وعند دخول الطلاب للجنة يجب أن يكون بينهم تباعد على الأقل من متر ونصف المتر إلى مترين، كما يتم تعقيمه قبل الدخول على أن يرتدي الكمامة والقناع وقفازات.

وأضاف خليل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب، فالطالب الذي لا تسمح ظروفه الدخول للجنة يتم تأجيل الامتحان، على أن يدخل مرة أخرى بعد ذلك وبنفس درجتها الفعلية، مؤكدا أنّهم يعملون على تعقيم 635 لجنة وبشكل متواصل، ويوفرون للطلاب والمعلمين الكمامات والكحول، فضلا عن توفير بوابات لتعقيم الطلاب على مدخل اللجان.

وأشار إلى أنّ مدة كل امتحان تختلف، فهناك امتحانات مدتها ساعتين وأخرى مدتها 3 ساعات، مثل الأحياء والكيمياء والفيزياء: "لازم الطالب يلبس الكمامة طول الامتحان، إحنا بنلبسها طول النهار حاليا، يبقى ازاي الطالب مش هيقدر يلبسها 3 ساعات؟، مؤكدا أنّه سيتم توفير أطباء في اللجان، والامتحانات ستكون على مستوى الطالب المتوسط وحتى منهج 15 مارس فقط.