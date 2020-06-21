المعاهد الأزهرية: هدوء باليوم الأول من امتحانات الثانوية

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية مر في هدوء تام، ولم يشهد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور من الامتحانات أو اللجان.

وأضاف، لـ"الوطن" أنه جرى توزيع كل الأدوات التعقيمية والتطهير على الطلاب، وكان التزامهم مثاليا ويستحقون عليه الشكر والثناء، فقد كان أبناؤنا خير ممثل لطلاب الأزهر.

وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلقى أية مشكلات على أرقام التليفونات المعلنة، وأنه جرى نقل طالب شعر بأعياء من لجنة معهد الدكتور طلعت بمدينة نصر، إلى المستشفى، بعد ارتفاع درجة حرارته، وشعوره بإجهاد، كما تم نقل طالب آخر لغرفة العزل أيضا بمحافظة الشرقية، ولكن هذا لم يحتاج للذهاب للمستشفى حيث شعر بتحسن وانصرف لبيته.