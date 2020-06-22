موسى: خبراء دوليون يتوقعون انهيار سد النهضة وإثيوبيا أول المتضررين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا مستمرة في تصريحاتها التصعيدية بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تسعى دائمًا لتحقيق السلام.

وتابع موسى، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر جادة منذ اللحظة الأولى لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، لكن الجانب الإثيوبي متعنت.

ولفت موسى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة، أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، لكن بما لا يضر بحياة 100 مليون مصري.

وأوضح موسى، أن العالم أصبح يرى مخاطر السد الإثيوبي والمشاكل الفنية في السد، مؤكدا على أن الإعلام الأثيوبي، ألقى باللوم على الإدارة الإثيوبية، لتوقيع اتفاق المبادئ في 2015، مشيرا إلى أن خبراء دوليون، توقعوا انهيار سد النهضة، وستكون إثيوبيا أول المتضررين، ولكن سد إثيوبيا رقم 1 في الأجندة المصرية، ويعد التحدي الأكبر.