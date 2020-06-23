وثائق وصور.. محتويات موقع إلكتروني باسم "الإمبراطور" أحمد زكي

أطلق بلال عبدالغنى، وكيل رامى بركات، الوريث الشرعى الوحيد للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، موقعا إلكترونيا، يحمل اسم الإمبراطور أحمد زكى، يعرض خلاله صور ومقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي.

وفي التقرير التالي، نعرض محتويات المعرض:

- يضم الموقع يضم صورًا نادرة من مقتنيات الفنان أحمد زكى، التى ‏ورثها رامى بركات عن أخيه غير الشقيق هيثم أحمد زكى.

- ‏يضم عددًا من الأقسام منها خطابات بخط الإيد سواء من الجمهور ‏المحب للإمبراطور أو الفنانين ومنها رسائلهم خلال فترة مرضه فى ‏المستشفى.‏

- يضم الموقع قسما لحوارات أحمد زكى الصحفية التى أجراها ‏مع أشهر الصحف فى ذلك الوقت.

- عدد من الوثائق ‏بخط يد للفنان الراحل ووثائق تتعلق بعقود أفلامه وكواليسها.

- شهادات نجوم الفن الكبار الذين عاصروه حول موهبة أحمد ‏زكى وحياته.‏