بعد "أحمد زكي".. 3 مسلسلات سيرة ذاتية تواجه مصيرا مجهولا

أثار الفنان محمد رمضان، جدلًا واسعًا، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تعاقده على بطولة مسلسل عن قصة حياة الفنان أحمد زكي، تمهيدًا لعرضه في رمضان لعام 2021، إذ ينتمي المسلسل لأعمال السيرة الذاتية، لتخرج بعدها عدّة أخبار حول إطلاق مسلسلات خلال الفترة المقبلة، عن بعض الفنانين الراحلين، بينما لم تتحدد هوية فريق عملها أو موعد تصويرها وتوقيت عرضها.

وترصد "الوطن" أبرز الأعمال التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، سواء مجرد رغبات بتقديم الشخصية أو البدء في مرحلة الكتابة، وهم كالتالي:

- محمد فوزي

وكشف الكاتب مصطفى محرم، عن تعاقده على كتابة مسلسل تلفيزيوني عن الفنان الراحل محمد فوزي، ضمن أعمال السير الذاتية، حيث يتولى إنتاج هذا العمل، الفنان سمير صبري.

وقال "محرم"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن حياة محمد فوزي مليئة بالمحطات المهمة وثرية للغاية، وأسهم في تطوير الموسيقى، ليس في مصر فحسب، بل على مستوى الوطن العربي كله.

وأوضح أن المسلسل سيدور حول محمد فوزي وإبداعه الموسيقي، وحجم تأثير ذلك على الصناعة، فضلًا عن أبرز مراحل حياته، سواء القوة أو الضعف والنجاح والفشل، قائلًا "أعمال السير الذاتية دائمًا يظهر أصحابها في صورة ملائكية، وهذا لن أتبعه في مسلسل محمد فوزي".

وقال الفنان سمير صبري، منتج مسلسل الفنان الراحل محمد فوزي، لم يتعاقد مع فريق الممثلين، وكذلك مخرج العمل، حيث إنه لازال في مرحلة الترشيحات، لافتًا إلى أنه يرى الفنان تامر حسني هو الأنسب لتجسيد حياة محمد فوزي، في المسلسل، كونه ناجحًا في الغناء والتلحين على حد سواء، كما أنه يتمتع بموهبة عالية في التمثيل، ويُعد واحدًا من نجوم الشباك.

وأشار إلى أن تامر حسني فنان يتمتع بالوسامة، وهو الأمر الذي كان يتمتع به محمد فوزي هو الآخر، قائلًا: "كل هذه العوامل، تم النظر إليها بعين الاعتبار، وتتم دراستها بشكل جيد".

- داليدا

نفت الفنانة بشرى، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن استعدادها لتجسيد شخصية الفنانة الراحلة داليدا، في مسلسل تليفزيوني، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت بشرى لـ"الوطن"، إن الأمر كان في طور المناقشات، منذ وقتٍ طويل، ولا يدخل في الإطار الرسمي، لا سيما في غياب وجود جهة إنتاجية تتولى هذا العمل، ولا مؤلف أو مخرج.

وداليدا فنانة مصرية إيطالية، مولودة فى شبرا، وأسرتها من أصل إيطالي، اختيرت عام 1954 كملكة جمال مصر، واختارها نيازي مصطفى لتقوم بدور صغير باسم دليلة في فيلم "سيجارة وكاس" عام 1955، ثم هاجرت إلى فرنسا، وإيطاليا واشتهرت كمطربة عالمية.

غنت باللغات العربية والفرنسية والإيطالية، وتزوجت مرتين ومات زوجيها بالانتحار، ومن أهم أغنياتها "سالمة يا سلامة وحلوة يا بلدي وأحسن ناس"، ماتت منتحرة عام 1987 بعد تناولها جرعة زائدة من الدواء، وكتبت خطابًا تقول فيه "سامحوني فالحياة أصبحت لا تطاق".

- مصطفى محمود

يواجه مسلسل مصطفى محمود، الذي سيُجسد بطولته الفنان خالد النبوي، مصيرًا مجهولًا، حيث لم يتحدد موعد البدء فيه حتى الآن، رغم مرور نحو 4 أعوام، على الإعلان عن هذا المشروع، إذ قال السيناريست وليد يوسف، في تصريحات سابقة له، إن مسلسل "العلم والإيمان" يواجه مشاكل إنتاجية، كونه يتطلب ميزانية ضخمة جدًا، والتصوير سيكون داخل مصر وخارجها، لذلك توقف هذا المشروع، ولم يتحدد موعد انطلاقه بعد.