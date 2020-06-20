إطلاق موقع إلكتروني لعرض مقتنيات أحمد زكي

أعلن المستشار بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والوريث الشرعي والوحيد للفنان أحمد زكي، عن إطلاق موقع إلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة، عن "فتى الشاشة الأسمر"، وسيضم معلومات وصور عن جميع المقتنيات، التي ستُعرض للجمهور لأول مرة.

وقال "عبد الغني" لـ"الوطن" إن فكرة إطلاق الموقع الإلكتروني، جاءت تخليدًا لذكرى أحمد زكي، وتكون منصة تسمح لمحبيه بالإطلاع على جميع مقتناياته والرسائل التي كان يحتفظ بها، موضحًا أن هو ورامي بركات قررا تدشين هذا الموقع، ومن المقرر إطلاقه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان المستشار بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين بركات، قد أكد أن الفنان محمد رمضان لم يتواصل معه بشأن تحويل حياة "فتى الشاشة الأسمر" إلى عمل درامي.

وقال "بلال" في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن وريث أحمد زكي ليه لديه مانع من تجسيد محمد رمضان لبطولة المسلسل، بشرط إنهاء كافة الإجراءات القانونية وحفظ الحقوق المادية للوريث، قبل البدء في مسلسل "الإمبراطور".