تفاصيل إصابة ابن ماما سناء بكورونا.. ترك المستشفى وطلب العزل المنزلي

ساعات قليلة قضاها شادى أحمد شاكر ابن "ماما سناء"، داخل مستشفى عزل كفر الدوار، عقب نقله إليه، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطلب نقله للعزل المنزلي، بعد توقيع إقرار بالالتزام بتطبيق شروط العزل المنزلي، وتناول العلاج المقرر من وزارة الصحة، الذي حصل عليه من مستشفى العزل.

وقالت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة، أن حمو شاكر ابن ماما سناء، تواصل مع أحد المسؤولين بالمديرية، بعدما جرى نقل شقيقه "شادى" لمستشفى العزل، عقب ظهور نتيجة تحاليله، وثبوت إيجابيتها، وإصابته بفيروس كورونا المستجد، وطلب خروج شقيقه من العزل قائلا: "أخويا هايبات في حضني الليلادي يا دكتور"، وهو ما وافق عليه مسئول الصحة، ووجه بخروج شادي المصاب من العزل، بعد توقيع إقرار بالعزل المنزلي، والحصول على العلاج اللازم.

وكان حمو شاكر، نفى إصابة أي أحد من أفراد أسرته بفيروس كورونا، وأكد خلال مقطع فيديو أذاعه عبر صفحته على يوتيوب، أن نتيجة التحاليل الخاصة بهم جميعها سلبية، وحصلت "الوطن"، على نتيجة تحاليل "شادي"، وقرار العزل المنزلي الموقع عليه من المصاب وشقيقه.