بعد اتفاقية البنك الأوربي.. شروط إنفاق "الأهلي" الـ100 مليون دولار

وقع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأهلي المصري، اتفاقية تمويل يمنح بموجبها البنك الأوروبي، تمويلا قدره 100 مليون دولار للبنك الأهلي.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير، أبرز شروط إنفاق التمويل الممنوح للبنك الأهلي:

1- إعادة إقراضه للشركات المحلية التي تضررت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

2- التمويل يستهدف مساندة القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في مصر في مواجهة تلك الأزمة.

3 يتم ذلك من خلال قيام البنك الأهلي المصري بإعادة توجيه هذا التمويل في صورة قروض قصيرة ومتوسطة الأجل يستفيد منها شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى التي تواجه مشكلات في السيولة النقدية نتيجة انخفاض معدلات أنشطتها وكذا حركة الإنتاج الخاصة بها جراء الأزمة.

4- البنك الأهلى ملتزم بدوره الفعال والمتنامي في التخفيف من حدة الأثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

5- التمويل الممنوح من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار يستهدف تلك الفئة التي تشكل جزءا هاما من الاقتصاد القومي والتي يحرص البنك الأهلي على توجيه الدعم الدائم لها.

6- سبق للبنك الحصول على حزمة تسهيلات تتيح النمو في برنامج تمويل التجارة الذي يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير، و كذلك لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال وكذا لدعم الاقتصاد الأخضر.