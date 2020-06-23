إحدى شركات الأدوية: جاهزون بقوة لإنتاج العقار الروسي الخاص بكورونا

قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام بالشركة المصرية المصنعة للعقار الروسي المعالج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إن الدواء الأمريكي الخاص بعلاج فيروس كورونا في مصر، لم يتوقف تصنيعه، والشركة مستمرة في توفير معظم العلاجات لأدوية الفيروس، واستطاعت التبرع بفيتامين سي والزنك، للمساهمة في الاهتمام بالأطباء والفريق الطبي، والصيادلة والممرضين في مستشفيات العزل.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي "، أن تصنيع الدواء الأمريكي في مصر، يسير قدما وخلال أسابيع قليلة، سيتوفر في مستشفيات العزل تحت إشراف وزارة الصحة وبمساعدة هيئة الدواء المصرية.

وعن العلاج الروسي، أكد أن الدواء سيتوفر في المستشفيات في المرحلة الأولى، وهو عبارة عن أقراص سهل استخدامه وإذا رأت وزارة الصحة أننا نحتاج توفيره لأدوية العزل، فإننا جاهزون بكميات كبيرة، فالمريض يتناول منه حوالي من 40 إلى 100 قرص، حسب مدة العلاج من 7 إلى 10 أيام وحسب رؤية الطبيب.

وتابع: "أفيبيرافير وهو العلاج الروسي يستخدم للمرضي من الحالات البسيطة والمتوسطة وله مميزات أنه يزيل الأعراض بسرعة مما يسهل للمريض الشعور بالتحسن سريعاً، ويخلص الفيروس دورته ويخرج من الجسم تماماً".