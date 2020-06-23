إيفا فارما تكشف أسعار أدوية "ريمديسيفير" و"أفيفافير" بعد تصنيعهما بمصر

قال الدكتور أمجد طلعت، مدير عام شركة إيفا فارما، ووكيل شركة جيلياد العالمية في مصر، إن الشركة حصلت على ترخيص لتصنيع دواء ريمديسيفير في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، الذي يُستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وبموجب هذا الترخيص، تستطيع الشركة تصديره لـ 127 دولة، والترخيص سيصدر من هيئة الدواء المصرية، سيكون خلال ساعات، موضحًا أن هذا الدواء سيكون متوفرا في مستشفيات العزل، حسب تعليمات هيئة تصنيع الدواء، واللجنة العلمية لوزارة الصحة خلال أيام.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن هذا الدواء ليس للاستخدام في العزل المنزلي ولكنه يستخدم في مستشفيات العزل، كما أن مضادات الفيروسات، يتم تصنيعها في بيئة خاصة، وفي منطقة معزولة في المصانع، وتحت ظروف محكمة، مؤكدًا أن هيئة الأدوية ساعدتنا لتوفير هذه الأدوية الحديثة، حتى يتم توفيرها للمريض المصري.

وأوضح وكيل شركة جيلياد العالمية في مصر، أن العقار سيكون متوفر بمستشفيات العزل خلال أيام، وسيحصل عليه المريض من الحالات المتوسطة للشديدة، ويكون المريض في العناية المركزة، وتحت إشراف طبي، ما يقلل الاحتياج للبقاء في المستشفى، ويوفر غرف العلميات والعناية المركزة، مؤكدًا أن "ريمديسيفير"، سيكون سعره أقل من 2000 جنيه للحقنة، الواحدة، "فخور بأننا اصبحنا موثوق فينا بأن يتم التصنيع في مصر ويتم تصدير الإنتاج لأكثر من 127 دولة".

وعن عقار "أفيفافير"، أكد طلعت أن الشركة بدأت أمس، بتصنيعه وسعر العقار في مصر سيكون 4500 جنيه بدلًا من 4500 دولار عالميًا، مؤكدًا أن خبرة إيفا فارما في توفير أدوية فيروس سي، ساهمت في سرعة التحرك، في توفير أدوية كورونا، موضحًا أن "أفيفافير"، هو علاج مضاد للفيروسات، أثبت مثيله فعالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بدولة روسيا وشفاء المرضى في عدة أيام، ويجري اختباره في دولة اليابان وعدة دول حول العالم حالياً.