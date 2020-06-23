"الزراعة": نفحص كل المنتجات الحيوانية المستوردة لنتأكد خلوها من كورونا

طمأن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، الشعب المصري، بخصوص المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، خاصة المنتجات الحيوانية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أنه يتم منع دخول أي منتج من أصل حيواني الأسواق المصرية، من الخارج دون التأكد من خلوه من فيروس كورونا من خلال التحاليل، نافيًا شائعات ترددت حول إصابات أسماك في الأسواق المصرية بفيروس كورونا، كانت مستوردة من الخارج.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بأخذ الإجراءات الصارمة لحماية المواطنين والتأكد من أن أي منتج يدخل الأسواق المصرية يكون خالي من الفيروس، لذلك لا يوجد أي شيء يدعو للقلق بالنسبة للمواطنين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن مصر لا تستقبل كميات كبيرة من سمك السالمون، والذي صدرت بعض الأخبار عن إمكانية تسببه في نقل عدوى كورونا، " لا نستطيع أن نقول إننا أوقفنا الاستيراد بالكامل لأننا نستورد كميات لا تذكر"، كما أن الوزارة لديها أحدث معمل لتحليل فيروس كورونا مجهز في معهد بحوث الصحة الحيوانية، "الأسماك والدواجن واللحوم يتم فحصها بالكامل".

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل بشكل متناسق لخدمة المواطن المصري، كما أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطري، تقوم بحملاتها البيطرية اليومية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، المرور على مجازر اللحوم ومحال الجزارة وأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم.

وتابع: "يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحى آمن للمواطنين في المقام الأول".