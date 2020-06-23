ماجد عبدالفتاح: نحتاج رؤية عربية أممية أفريقية موحدة لحل أزمة ليبيا

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، مبعوث الجامعة العربية في الأمم المتحدة، على ضرورة التخلي عن الخلافات "العربية- العربية" التقليدية، والاتحاد سويًا للتوصل إلى حل سياسي واضح وكامل للأزمة الليبية، موضحًا أن جامعة الدول العربية، لها دور بارز في الكثير من القضايا، فمع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أول من طالب بوقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات، سواء في اليمن وليبيا وسوريا.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره عبر "سكايب" في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قامت بوقف إطلاق النار، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، لدعم اليمن مع الجائحة، ولكن الوضع في ليبيا، لم يلقى نفس القدر من الاستجابة، خاصة أن هناك أطراف من خارج ليبيا، كثيرا في هذه الأزمة، كما أن الأمم المتحدة ما زالت متأخرة في تعيين المبعوث الأممي الجديد في ليبيا، الذي سيحل محل غسان سلامة.

وأشار مبعوث الجامعة العربية في الأمم المتحدة، إلى ضرورة بذل جهد أكبر مطلوب والتحاور دائما مع الامم المتحدة، لتوحيد رأي عربي أممي أفريقي مشترك للتعامل مع الملف الليبي، موضحًا أن الجامعة العربية تؤيد أي جهد سياسي أو مبادرة للحل السلمي للأزمة الليبية مثل "إعلان القاهرة"، وتؤيد أي مبادرة يقوم بها أحد، لبدء حوار جاد يحل محل التقاتل بين الطرفين في الشرق والغرب.

وتابع: "جميع أطراف عملية برلين يؤكدوا أنه لا يوجد حل عسكري للوضع في ليبيا ولابد من البدء في التحدث من منطلق المبادرات المطروحة وبحضور جميع الأطراف".