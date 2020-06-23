دبلوماسي سابق: مجلس الأمن قادر على حل أزمة سد النهضة

قال السفير عادل الصفتي مساعد زير الخارجية الأسبق، إنّ لجوء مصر لمجلس الأمن في قضية سد النهضة هو قمة طريق المفاوضات، مشيرا إلى أنّ مجلس الأمن يستطيع إذا رأى أنّ هناك وضعا يهدد الأمن والسلم الدوليين، اتخاذ إجراءات تبدأ سهلة وتنتهي بقسرية، وي مسموح بها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع الصفتي، لـ"الوطن"، أنّ مجلس الأمن يحق له أن يؤمر الدول باتخاذ إجراءات محددة، إذا لم تكن اتخذتها من قبل، ورأى فيها المصلحة العامة، مضيفا: "صحيح أنّه لم تحدث ولا مرة أن أرسل مجلس الأمن قوات للقسر منذ عام 1945، وحتى الآن، إنما آن الأوان أن يتخذ قرارا ما دام الميثاق ينص على ذلك".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ اتصالات مصر الدولية حاليا، بما فيا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والذين أظهروا تأييدهم للموقف المصري، لابد أن تترجم ذلك، ويكون في استطاعة مجلس الأمن اتخاذ إجراء يلزم الدول الثلاثة بالانصياع له، وإلا أمامه قرارات أخرى بما فيها الخيار العسكري.

ولفت الصفتي إلى أنّ مجلس الأمن قد يسمح بالخيار العسكري لأي دولة، أو أن ينفذه بنفسه، وبمجرد صدور قرار من مجلس الأمن بأحقية مصر في أمور معينة، وكذلك أحقية السودان وإثيوبيا، فهذا إجراء ملزم للدول.

وأكد أنّه حال عدم نجاح خطوة مجلس الأمن، فإن مصر أعلنت مرارا وتكرارا أنّها لن تسمح لأي دولة في العالم بإماتتنا، وفي أيدينا قرارات كثيرة.