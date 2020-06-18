محافظ جنوب سيناء يستعرض موقف الأراضي الزراعية ومزارع الدواجن

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض موقف الأراضي الزراعية، ومزارع الدواجن، والاستزراع السمكي، والمعوقات التي تعيق توفير الانتاج النباتي والحيواني والسمكي، لمواطني جنوب سيناء، بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وجميع الجهات المعنية بالتنمية الزراعية منها تعمير سيناء، الزراعة، الطب البيطري، الموارد المائية، شركة المياه، بعض المستثمرين في مجال الزراعة والمعنين بالمجال الزراعي.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث مشكلة توفير المياه لاستزراع مساحة 350 فدان بمدينة نويبع، واستغلال الآبار والمياه الجوفية في مجال التنمية الزراعية على أرض محافظة جنوب سيناء.

كما استعرض موقف أحواض الاستزراع السمكي بنويبع، ومزرعة الزهور الخاصة بإنتاج الزهور التي ستصدر للدول المجاورة، بالإضافة لمناقشة استزراع مساحة الـ150 فدان بمدينة الطور، والتوسع في مزارع الدواجن "تسمين وبياض"، بعض مشكلات المجزر الآلي ومقترحات الحلول لتلك المشكلات.

كما قام المحافظ بحل مشكلة نقص المياه اللازمة للمساحات الخضراء بشارع السلام بشرم الشيخ، ووجه بالبدء الفوري في أعمال صيانة المساحات الخضراء بمدخل مدينة شرم الشيخ وطريق السلام.