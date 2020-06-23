الجيزة ترصد معوقات أول أيام امتحانات الثانوية لحلها

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حلول عاجله لأبرز المعوقات التي تم رصدها في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، مشددا بضرورة تلافيها خلال المراحل المقبلة من مارثون الامتحانات لتحقيق أعلى معدلات السلامة للطلاب والحد من أي تجمعات أمام اللجان الامتحانيه ما يؤثر بالسلب على المجهودات التي نفذتها الدولة خلال الأسابيع الماضية لاستقبال الامتحانات.

وطالب محافظ الجيزة بعقد اجتماع تنسيقي برئاسة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وبحضور مدير مديرية التربية والتعليم والشؤون الصحية وممثل من قطاع أمن الجيزة، وذلك لتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال أول يوم امتحانات الثانوية العامة، وذلك لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

وأشار راشد إلى أن أبرز المعوقات التي تم مواجهتها في أول أيام الامتحانات هي التجمعات من أولياء الأمور أمام اللجان ما كان لها التأثير السلبي الكبير على عمليه التنظيم في دخول وخروج الطلاب.

طالب محافظ الجيزة أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التكدس بمحيط اللجان الامتحانية والحد من أي تجمعات أمام المدارس حرصًا على الصحة العامة ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لأبنائنا الطلاب للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تزويد المدارس ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا ويتم التعامل السريع مع أي حالات مرضية للطلاب، لافتا أن أول أيام الامتحانات لم يتم رصد سوى حالات بسيطة وتم التعامل معاها.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم الاستقرار على عدد من النقاط الهامة لتنفيذها خلال الأيام المقبلة في الامتحانات وهي كالآتي:

- تفعيل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات بكل حزم وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة المواطنين.

- التنبيه على الطلبة بالحضور قبل الامتحان بوقت كافي لمنع وجود كثافات أمام اللجان، ولن يسمح بدخول أي طالب للجان الامتحانية بعد الساعة التاسعة صباحا.

- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتلافي أية ملاحظات أول بأول.

- التأكيد على توفير عدد كافي من الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير بشكل احتياطي وتوفير كمامات للعاملين.

- التأكيد على عدم وجود باعة جائلين وإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية.

- التأكيد على تواجد الزائرة الصحية بغرف العزل من الصباح الباكر والتأكد من تدعيمها بالمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة.

وشدد راشد على أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تتكامل بتعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية لكي تمر الامتحانات بالصورة الجيدة.