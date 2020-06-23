نائبة: وقوف أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام المدارس خراب

طالبت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، بضرورة التباعد الاجتماعي بين أولياء الأمور لطلاب الثانوية العامة، وذلك للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت "جليلة" لـ "الوطن" إن وزارة التربية والتعليم اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لأبنائنا من طلبة الثانوية العامة لحمايتهم خلال أداء امتحانات هذة الشهادة التعليمية، ولكن يتبقى وعي المواطن.

وأشارت إلى أنه من غير المنطقي أن يتزاحم أولياء أمور الطلبة أمام أبواب المدارس، ولا سيما أن ذلك يعرض أبنائهم للخطر على جميع المستويات، قائلة: "الوقوف أمام المدارس خراب ولن تحقق أي جدوى أو مصلحة للأبناء".

وشددت "جليلة" على دور الإعلام في ضرورة التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة.

ويشار إلى أن لجنة التعليم بمجلس النواب تتابع مع وزارة التربية والتعليم كل المستجدات حول امتحانات الثانوية العامة.