حملات لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بالمنوفية

قال المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الشركة شنت حملة لضبط وصلات المياه غير القانونية "الخلسة".

وأوضح رئيس الشركة أن البعض يلجأ إلى هذه الوصلات هربًا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.

وأضاف "نجيب"، تم توفيق أوضاع أربع توصيلات خلسة بمركز السادات بمنطقة اليافطة، وتعديل توصيلة بناحية كفر داود، ورفع توصيلة خلسة لري حديقة الوحدة المحلية بمركز السادات على الرياح الناصري.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم تحرير أربعة محاضر ضبطية قضائية بمنطقة اليافطة بمركز السادات.

وأكد أن هذه المخالفات تُحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلًا، وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات، مؤكدًا أن من يفعل ذلك يعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.