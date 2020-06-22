"مياه القناة": جاهزون لاستلام مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيلها

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة جاهزة لاستلام العديد من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى لتشغيلها ودخولها الخدمة بشكل كامل.

جاء ذلك، عقب مشاركته في اجتماع بالفيديو كونفرانس مع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لمشروعات البنية التحتية واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لمناقشة أهم المشروعات التى يتم تنفيذها علي ارض محافظة الإسماعيلية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والعمل علي الإسراع فى إنهاء تلك المشروعات في مواعيدها المحددة.

وأشار عصمت إلى أن الإسماعيلية ستشهد خلال الفترة المقبلة الانتهاء من مشروع صرف صحى أبوصوير، ومحطة معالجة السبع آبار، ومحطات الصرف الصحى والمعالجة بالقنطرة شرق ، وصرف صحى السماكين وغيرها من مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة، بالإضافة إلي مشروعات مياه الشرب بمنطقة وادى الملاك بالتل الكبير وشبكات مياه السماكين.

وخلال الإجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والمعوقات التى تعترض سبل إنهائها والمقترحات والحلول اللازمة لتذليلها تمهيداً لافتتاحها قريبا ودخولها للخدمة الفعلية.