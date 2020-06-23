الأمريكيون من أصول أفريقية يتلقون رعاية أقل من البيض في أزمة كورونا

أظهرت بيانات حكومية أمريكية أنّ عدد الأمريكيين من أصول أفريقية المسجلين في قوائم الرعاية الصحية ودخلوا المستشفيات للعلاج من مرض كوفيد-19، يزيد أربع مرات على نظرائهم البيض الأمر الذي يبرز الفروق العرقية الكبيرة في الأوضاع الصحية للأمريكيين خلال الجائحة.

وقالت سيما فيرما مديرة مراكز الرعاية الطبية الحكومية (ميديكير وميديكيد) التي نشرت البيانات: "تعكس الفروق في البيانات تحديات قديمة تواجه جماعات الأقليات والبالغين الأكبر في السن وأصحاب الدخول المنخفضة"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأظهرت البيانات التي نشرت، أمس، أنّ الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 325 ألف مستفيد من برنامج التأمين الصحي (ميديكير) بكوفيد-19 في الفترة من أول يناير كانون الثاني إلى 16 مايو. وتلقى أكثر من 110 آلاف منهم العلاج في المستشفيات.

وتلقى الأمريكيون السود العلاج من المرض في المستشفى بمعدل 465 فردا من بين كل 100 ألف مستفيد أسود من ميديكير.

وبالنسبة للجماعات العرقية الأخرى التي رصدتها مراكز الرعاية الطبية الحكومية، كانت معدلات تلقي العلاج من كوفيد-19 في المستشفى هي 258 للأمريكيين من أصل إسباني و187 للآسيويين و123 للبيض.