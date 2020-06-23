"الحرية المصري": نقف خلف الدولة لحماية الحدود المصرية

أكد أحمد مهنى أمين عام حزب الحرية المصري، على دعم الحزب لكل قرارات الدولة المصرية في جميع المجالات، وذلك من أجل حماية الوطن والحفاظ على حدوده، ونقف خاف القيادة السياسية في جميع قراراتها حزل هذا الشأن.

وقال مهنى، في بيان، إن الحزب يدعم الدعوات المصرية السلمية نحو حل المشكلة الليبية حفاظا على هوية الدولة الليبية وشعبها الشقيق، مضيفا أن خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حمل رسائل هامة تؤكد على احتفاظ مصر على حق الدفاع واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن والمصالح المصرية ضد الميليشات الإرهابية والمرتزقة التي تعيث في الأراضي الليبية الفساد.

وأضاف أنه في التوقيت الحالي الذي تشهده البلاد يتطلب تكاتف جميع القوى السياسية والحزبية خلف الدولة المصرية، والاصطفاف خلف القيادة السياسية المصرية ومساندتها في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب عن المنطقة بأكملها.