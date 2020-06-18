هريدي: موقف الدولة من العمال في ليبيا يدعم الدبلوماسية المصرية

قال السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تعامل الدولة المصرية مع أزمة العمال المحتجزين في ليبيا "ممتاز" ويدل على أن الدولة المصرية حريصة على أبنائها ومصالحهم في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة للأحداث دليل على قوة الإدارة المصرية في الدفاع عن المصالح المصرية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، في حديثه لـ"الوطن"، إن التعامل المصري مع الأزمة يقوي موقف المصريين في كل أنحاء العالم ويبث الطمأنينة في قلوبهم حتى يطمئنوا أن الحكومة إلى جانبهم، مشيرا إلى أن تدخل الرئيس أثبت احترام وكرامة وعزة المصريين وسط الشعوب.

ويرى هريدي أن الدبلومماسية المصرية لها دور بناء في كافة القضايا الإقليمية يسهم في إيجاد حلول للمشكلات التي تطلب قرارات دولية، مؤكدا أن مصر تتعاون مع المجتمع الدولي لدعم القضايا الدولية.