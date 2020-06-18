هريدي: موقف الدولة من العمال في ليبيا يدعم الدبلوماسية المصرية
كتب:
ماريان سعيد
09:06 م | الخميس 18 يونيو 2020
قال السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تعامل الدولة المصرية مع أزمة العمال المحتجزين في ليبيا "ممتاز" ويدل على أن الدولة المصرية حريصة على أبنائها ومصالحهم في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة للأحداث دليل على قوة الإدارة المصرية في الدفاع عن المصالح المصرية.
وتابع وزير الخارجية الأسبق، في حديثه لـ"الوطن"، إن التعامل المصري مع الأزمة يقوي موقف المصريين في كل أنحاء العالم ويبث الطمأنينة في قلوبهم حتى يطمئنوا أن الحكومة إلى جانبهم، مشيرا إلى أن تدخل الرئيس أثبت احترام وكرامة وعزة المصريين وسط الشعوب.
ويرى هريدي أن الدبلومماسية المصرية لها دور بناء في كافة القضايا الإقليمية يسهم في إيجاد حلول للمشكلات التي تطلب قرارات دولية، مؤكدا أن مصر تتعاون مع المجتمع الدولي لدعم القضايا الدولية.