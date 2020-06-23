محافظ الشرقية يتابع إنشاء 16 مدرسة بالعاشر بتكلفة 234 مليونا

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء وتطوير 16 مدرسة بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة إجمالية 234 مليونا و751 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء 128 مدرسة لإضافة 2395 فصلا جديدا بتكلفة 11مليارا و 4 ملايين جنيه للقضاء على نظام الفترتين، ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وخاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بمواقع العمل وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإلزام العمال بارتداء الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشائية جديدة لعدد 16 مدرسة لإضافة 623 فصلا جديدا ‏وبتكلفة 234 مليونا و762 ألف جنيه، حيث شملت تلك الأعمال إنشاء (مدرسة الثانوية بنات بالحي 15 بسعة 42 فصلا وبتكلفة 18 مليونا و992 ألف جنيه، ومدرسة ثانوي عام بالمنطقة 25 الحي السابع، بسعة 45 فصلا وبتكلفة 23 مليونا و304 آلاف جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بالحي 16، بسعة 33 فصلا وبتكلفة 5 ملايين و294 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بالحي 15 مجاورة 97، بسعة 44 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و350 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بالمنطقة 1 الحي 16، قطعة 22 بسعة 28 فصلا وبتكلفة 12 مليونا و906 آلاف جنيه، ومدرسة تعليم أساسي مركز غرب بالحي 10، بسعة 33 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و644 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بالحى السابع مجاورة 53، بسعة 44 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و304 آلاف جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بالقطعة 3 مجاورة 3 الحي 30، بسعة 28 فصلا وبتكلفة 20 مليونا و707 آلاف جنيه، ومدرسة ثانوي عام بنين المحور الشرقي خدمات قطعة1/1 مرحلة ثالثة، بسعة 42 فصلا وبتكلفة 25 مليونا و327 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بمركز خدمات الحي العاشر بسعة 44 فصلا وبتكلفة 15 مليونا و469 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسى بالقطعة 3 مجاورة 4 الحي 31، بسعة 44 فصلا وبتكلفة 9 ملايين و370 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بالحى الرابع مجاورة 29، بسعة 33 فصلا وبتكلفة 8 ملايين و395 ألف جنيه، ومدرسة ثانوي بنين بالمحور الغربي بسعة 42 فصلا وبتكلفة 21 مليونا و293 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بالقطعة 2/3 مجاورة 63، بسعة 44 فصلا وبتكلفة 20 مليونا و184 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بالحي 15 منطقة الإسكان الإجتماعى قطعة 12، بسعة 44 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و743 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسى بالحي 16 قطعة 15 المنطقة 5، بسعة 33 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و764 ألف جنيه.

وأضاف مدير هيئة الابنية التعليمية أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء جديد وتوسعه لعدد 15 مدرسة بمدينة العاشر من رمضان شملت (مدرسة السلام الابتدائية - مدرسة تعليم أساسي بالحي 11 مجاورة 75 - مدرسة تعليم أساسي بالحى 29 قطعة 3 مجاورة2 - مدرسة تعليم أساسي بالحى 29 قطعة 3 مجاورة 2 - مدرسة تعليم أساسي بالحى 16 قطعة 13منطقة 4 - مدرسة تعليم أساسي بمركز خدمات الحى 22 قطعة2 - مدرسة للتعليم الأساسي بمركز خدمات الحى 14قطعة 22 - مدرسة لغات رسمي بالمجاورة 51 الحى السابع - مدرسة تعليم أساسي بالمجاورة 3الحى 33 قطعة3 - مدرسة ثانوي بنات بالحي 16 منطقة68- مدرسة ثانوي بنات بالحي 16 قطعة63- مدرسة تعليم أساسي بالمجاورة 59 الحى 8 قطعة 3/1- مدرسة تعليم أساسي بمنطقة110عمارةغرب الحي 10و14- مدرسة للتعليم الأساسي بالحى11 مجاورة 78- مدرسة تعليم أساسي بالقطعة رقم 2 شرق الغابة السابعة - مدرسة للتعليم الأساسي بالحي 16 قطعة 7 منطقة3) بتكلفة بلغت 164 مليونا و200 ألف جنيه لتوفير 495 فصلا دراسيا جديدا.