محافظ الشرقية: إصابة 4 طلاب بارتفاع درجة الحرارة في أول أيام الثانوية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة بها 163 لجنة للثانوية العامة، تضم 43 ألفا و800 طالب، مؤكدا أنهم يعملون على تلافي الملاحظات التي ظهرت خلال اليوم الأول للامتحانات.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن 4 طلاب فقط على مستوى المحافظة ظهرت عليهم أعراض ارتفاع في درجات الحرارة خلال تواجدهم في لجان الامتحان، واستكملوا الامتحان في غرف منفصلة عن باقي زملائهم.

وأضاف محافظ الشرقية، أن عدد الطلاب الذين تغيبوا عن الامتحان 342 طالبا، ولم يشهد الامتحان أي مشكلة، لافتا إلى أن هناك ملاحظات ظهرت في اليوم الأول، وسيجري تلافيها في الأيام المقبلة، أبرزها يتعلق بعدم تركيب الكبائن في بعض المدارس وتنظيم الطلاب خلال دخولهم للمدارس، موضحا أن بعض الشباب نظموا حملات توعية لأولياء الأمور بأهمية عدم تواجدهم في محيط المدارس.