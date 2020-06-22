صور.. انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" لعلاج الأمراض المزمنة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية "100مليون صحة" لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، وذلك من داخل وحدة طب الأسرة بالنمروط التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.

وأشاد المحافظ بالمبادرات التوعوية والصحية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتطلقها وزارة الصحة والتي تستهدف الوصول إلى مجتمع معافى وخالِ من الأمراض، مؤكداً على جاهزية المحافظة بمراكزها ومدنها ووحداتها المحلية لإطلاق حملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية مع تقديم كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ وتحقيق المستهدف من الحملة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عاما فأكثر، وتأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، مؤكدا أنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع توصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم توفير القوي البشرية (الأطقم الطبية - الإدارية) اللازمة لتنفيذ المبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج والتأكيد علي الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

كما ناشد المرضي أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية التابعة لمحل إقامتهم لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم مشددا على القائمين على تنفيذ المبادرة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.