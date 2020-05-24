الطائرات الورقية... متنفس الشباب في الغربية هربا من قيود كورونا

تزامنا مع الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك بمحافظة الغربية، انتشرت، اليوم الأحد، ظاهره لهو مئات الشباب بـ" الطائرة الورقية" كوسيلة ترفيهية هربا من الاختلاط والتزاحم، وهو ما لاقي استحسان الأسر التى التزمت بتطبيق بقرارات مجلس الوزراء للوقاية من خطر عدوي "كوفيد 19 " .

وواصل بعض الصبية والفتيات التي تترواح أعمارهم ما بين "7 - 18" عاما، ممارسة هوايتهم المفضلة وهي إطلاق الطائرات الورقية في سماء المحافظة وتغمرهم حاله من الفرحة بارتفاع هذه الطائرات وأيضا بمناسبة عيد الفطر المبارك وهربا من قيود إجراءات الحظر والإغلاق بسبب كورونا.

من جهة أخرى، أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، في توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء مجالس المدن والأحياء للتأكد من تطبيق ساعات الحظر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيه لضمان سلامه الجميع .وأشار محافظ الغربية إلى أهميه اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من خطر كورونا فضلا عن ضرورة توافر كافه السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مناسبة والتأكد من صلاحيتها طوال فترات إجازة عيد الفطر المبارك.كما كلف محافظ الغربية مساعديه بضرورة استمرار الحملات الوقائية والنظافة لرفع تلال القمامة من شوارع وميادين المحافظة .