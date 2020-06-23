مجلس الأمن ينتهي من جلسة غير رسمية عن شكوى مصر ضد سد النهضة

أنهى مجلس الأمن الدولي جلسة غير رسمية عبر فيديو كونفرانس بشأن سد النهضة الإثيوبي، فجر اليوم، للبحث في الخلاف القائم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حول السد.

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي، قوله إنّه "من غير المتوقّع أن يتخذ المجلس أي قرار خلال هذه الجلسة التي تقتصر على النظر في الرسائل التي أرسلتها إلى الأمم المتحدة البلدان المعنية بشأن بواعث قلق كل منها". كما استعرض مجلس الأمن مذكرة إثيوبية للرد على المذكرة المقدمة من "القاهرة" ضدها إلى المجلس.

ولم يصد قرار بطبيعة الحال عن الجلسة الإجرائية الأولى، لكن قبل ذلك، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: "نحض حكومات البلدان الثلاثة على العمل معا لتكثيف الجهود من أجل حل الخلافات القائمة بالوسائل السلمية".

وأضاف: "من المهم تأكيد أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السد، والذي شدد على التعاون القائم والتفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والكسب المتبادل ومبادئ القانون الدولي".

من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين التزام الولايات المتحدة بدعم اتفاقية عادلة ومنصفة حول سد النهضة توازن بين مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك خلال اتصال هاتفي، أمس، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك؛ لمناقشة المفاوضات حول اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية فـ"منوتشين" ناقش مع "حمدوك" جهود السودان لإشراك قادة مصر وإثيوبيا لمعالجة القضايا المتبقية، وأنّ كلاهما شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني نهائي.