برلماني: التصنيف العالمي لمصر كوجهة آمنة وصحية خطوة جادة

أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أهمية تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد التي أكدت فيها أن المجلس العالمي للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية، وذلك بعد مراجعة بروتوكولات الصحة العامة للدولة في ظل الاستعدادات لبدء استقبال السياح الأجانب، معتبرا هذا التصنيف العالمي بأنه خطوة جادة لجذب السياحة العالمية لمصر حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأعرب أبو جاد في بيان له أصدره، اليوم، عن تفاؤله في عودة سياح العالم لمصر، خاصة بعد تأكيد الدكتورة هالة السعيد بأن المجلس العالمي للسياحة وافق على تنظيم مصر لاستئناف السياحة ومنحها ختم السفر الآمن، مشيرة إلى تهنئة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر لمصر على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس ومنح مصر خاتم السفر الآمن.

وطالب النائب حسين أبو جاد من جميع المستثمرين داخل قطاع السياحة المصرية الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذ لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاع السياحة باعتباره واحدا من أكثر القطاعات بالدولة التي أضيرت من فيروس كورونا.