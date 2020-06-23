أمريكا وروسيا يثمنان جهود النمسا في استضافة محادثات نزع السلاح

تلقت وزارة الخارجية النمساوية رسالتي تقدير من سفارتي الولايات المتحدة وروسيا، على استضافة فيينا للمحادثات الأمريكية الروسية بشأن نزع السلاح.

وذكر بيان للخارجية النمساوية، اليوم، أنّ السفارتين أكدتا أنّ فيينا ستظل محور الحوار الدولي بين القوى كافة، وموضع ثقة حكومات دول العالم.

ومن جانبها، ذكرت مصادر إعلامية نمساوية اليوم أنّ محادثات نزع السلاح بين الولايات المتحدة وروسيا اختتمت دون تحقيق نتيجة ملموسة واستمرت نحو 10 ساعات وركزت على إنقاذ آخر معاهدة رئيسية لنزع السلاح النووي.

ونقلت المصادر عن كبير المفاوضين الأمريكيين مارشال بيلينجسليا قوله إنّ المفاوضات كانت "إيجابية للغاية"، مشيرا إلى أنّه "كانت هناك" مناقشات تفصيلية "حول مجموعة كاملة من الأسئلة بخصوص السلاح النووي بينما أكد الجانب الروسي ضرورة عقد جولة ثانية من المفاوضات وأنّ المحادثات يجب أن تستمر.

وأشارت المصادر إلى أنّ الاتفاقية الأمريكية الروسية تنتهي في فبراير 2021 وكانت روسيا مستعدة لتمديد الاتفاق، بينما أصرت الولايات المتحدة مؤخرا على مشاركة الصين في المحادثات ومع ذلك رفضت الصين ذلك.