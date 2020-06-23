عامر: صمت أردوغان على انتقادات أوغلو دليل على صحتها

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن صمت النظام الإرهابي التركي على الانتقادات الحادة من أحمد داوود أوغلو رئيس حزب المستقبل، ورئيس وزراء تركيا الأسبق ضد السياسات المالية والاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمثابة دليل قاطع على سرقة ونهب نظام أردوغان لأموال الشعب التركي.

ووصف عامر الأوضاع الاقتصادية بتركيا بالمأساوية والمتردية بعد تأكيد داوود أوغلو بأن الموازنة العامة للدولة سجلت 12 مليار ليرة تركية عجزًا خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الوزراء في عام 2016 قائلًا: "عجز الموازنة بات 117 مليار ليرة تركية وأين ذهبت 110 مليار ليرة تركية؟ وأين ذهبت الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي؟ ولمن تم نقل موارد هذه الميزانية؟ الميزانية خارج الفوائد مهمة جدًا بالنسبة للاقتصاد لقد كانت تحقق فائضا بقدر 37 مليار ليرة تركية ولكنها الآن تسجل عجزًا بمقدار 12 مليار ليرة تركية وهذا العجز يسجل للمرة الأولى منذ عام 2001".

وقال المهندس محمد فرج عامر إن هذه التصريحات والتساؤلات من أوغلو تؤكد أن رجب طيب أردوغان ينهب أموال الشعب التركي وينفقها على الإرهابيين والمليشيات المسلحة والمرتزقة الموالين له داخل ليبيا وسوريا، مؤكدا على أن نظام أردوغان أصبح هشا ونهايته اقتربت وستكون على أيدي المعارضة الوطنية التركية والشعب التركي بعد حالة الاحتقان الشعبي التي تشهدها تركيا ضد نظام أردوغان وقمعه والتنكيل بمعارضيه وتحويل تركيا إلى سجن للمعارضة التركية.