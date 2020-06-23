إسرائيل تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا منذ أبريل.. وتمديد الطوارئ

أعلنت السلطات الصحية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تسجيل أعلى عدد إصابات بكورونا على أساس يومي منذ أبريل الماضي، فيما مدد الكنيست حالة الطوارئ بهدف حصر تفشي الوباء.

وذكرت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، أنّه جرى تسجيل 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5155، مشيرة إلى أنّ 45 مصابا حالتهم خطرة فيما استقر عدد المستعينين بأجهزة التنفس الاصطناعي عند 29، وتوفي مساء أمس شخص آخر جراء العدوى لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 307، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولفت التقرير الصادر عن "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا"، إلى أنّ الإصابات التي سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة تعتبر من الأعلى التي سجلت خلال يوم واحد منذ أبريل الماضي، ووفقا للتقرير الذي تشرف على تحضيره شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، فمراكز الخطر والبؤر لتفشي كورونا هي: عرعرة النقب، وبني براك، وأم الفحم وبات يام.

وأقر الكنيست بكامل هيئته قبل منتصف الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع القانون القاضي بتمديد سريان مفعول أنظمة الطوارئ لمدة 45 يوما إضافيا، بهدف حصر تفشي العدوى من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية بما في ذلك رفع الغرامة المالية المفروضة على من لا يرتدي كمامة إلى 500 شيكل بدلا من 200.

ومنذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في منتصف مارس الماضي، سجلت إسرائيل 21082 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 15768 شخصا.