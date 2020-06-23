الانتهاء من زراعة 242 ألف فدان ذرة في المنوفية

أعلن المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، زراعة 242 ألفا و936 فدان ذرة بيضاء وصفراء من المساحة المستهدف زراعتها، والبالغة 240 ألفا و468 فدانا بزيادة بنسبة 01.% حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الزراعية بالمحافظة.

وأضاف الجمل أنه جرى الانتهاء من توزيع 24 ألفا و203 أطنان يوريا، وكذا 8 آلاف و495 طن نترات بنطاق المحافظة.

وأشار إلى وجود أرصدة متوفرة بالجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، بلغت 14 ألفا و620 طن يوريا و 3 آلاف و896 طن نترات.

وأعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، تحصين 242 ألفا و421 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 64.7 % من الأعداد المستهدفة بالحملة.