تموين المنوفية: تحرير 172 محضرا تموينيا خلال يوم واحد

استمرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية في شن الحملات لضبط المخالفين وتشديد الإحكام وضبط الأسعار والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة ومستودعات البترول في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا، حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث تم تحرير 172 محضرا تموينيا خلال يوم واحد، تنوعت ما بين تحرير 52 محضر مخالفات مخابز و120 محضر مخالفات أسواق.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تحرير 8 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز الباجور وسرس الليان وقويسنا لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمى، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مستودع بوتجاز بناحية منشأة دملو مركزقويسنا لبيعه أسطونات غاز بأزيد من السعر الرسمى.

وأكد على استمرار تكثيف الحملات التموينية وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من المستغلين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار شن الحملات التموينية لضبط المخالفين، وكذا الحملات المرورية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.